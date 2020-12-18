Погода в Україні 18 грудня засмутить українців, які вже скучили за сонцем

Як повідомляє Politeka.net, в Укргідрометцентрі з'явився точний прогноз погоди на п'ятницю. Судячи з прогнозу, 18 грудня в Україні буде похмуро, місцями очікуються невеликі опади.

Найтепліше буде на Західній Україні. Вдень температура повітря там прогріється до 3-5 градусів тепла. Вночі місцями очікується похолодання до 0..-1 градусів. Може мрячити невеликий дощ.

На півдні країни очікується 0-2 градуси. Тільки в Одеській області буде трохи тепліше-температура підніметься до 3-5 градусів тепла.

У центральних регіонах вдень буде прохолодно - від 0 до 2 градусів. Трохи північніше, у Києві та Чернігівській області температура опуститься до -1 градуса. Правда, вночі не похолодає. Температура буде стабільно триматися протягом доби.

У східних регіонах теж буде холодно. Вдень очікується до -1 градусів, а вночі в деяких областях температура може опуститися до -3 градусів.

У Києві 18 грудня буде холодно. Опадів не очікується. Вдень і вночі температура буде в районі -1 - 1 градусів.

Варто відзначити, що по всій території України буде хмарно. Про сонце можна на якийсь час забути, так як у всіх регіонах буде похмуро, а в деяких областях буде мрячити дощ.

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