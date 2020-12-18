Погода в Украине 18 декабря расстроит украинцев, которые уже соскучились за солнцем
Как сообщает Politeka.net, в Укргидрометцентре появился точный прогноз погоды на пятницу. Судя по прогнозу, 18 декабря в Украине будет пасмурно, местами ожидаются небольшие осадки.
Теплее всего будет на Западной Украине. Днем температура воздуха там прогреется до 3-5 градусов тепла. Ночью местами ожидается похолодание до 0..-1 градусов. Может моросить небольшой дождь.
На Юге страны ожидается 0-2 градуса. Только в Одесской области будет немного теплее – температура поднимется до 3-5 градусов тепла.
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В центральных регионах днем будет прохладно – от 0 до 2 градусов. Чуть севернее, в Киеве и Черниговской области температура опустится до -1 градуса. Правда, ночью не похолодает. Температура будет стабильно держаться на протяжение суток.
В восточных регионах тоже будет холодно. Днем ожидается до -1 градусов, а ночью в некоторых областях температура может опустится до -3 градусов.
В Киеве 18 декабря будет холодно. Осадков не ожидается. Днем и ночью температура будет в районе -1 – 1 градусов.
Стоит отметить, что по всей территории Украины будет облачно. О солнце можно на время забыть, так как во всех регионах будет пасмурно, а в некоторых областях будет моросить дождь.
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