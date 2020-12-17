Погода в Україні 17 грудня приємно здивує, мокрий сніг з дощем покинуть територію країни

Таким є прогноз фахівців, повідомляє Politeka.

Українцям із західної частини країни сьогодні грудень підготував денні 1-4 градуси тепла у світлий час доби. Після заходу сонця похолодає: очікується від +2 до -1 за Цельсієм.

Схожа картина буде і на півночі України, яку накриє хмарність. Тут буде трохи прохолодніше: близько -1 + 1 градуса вдень. Вночі стовпчик термометра буде в аналогічних межах.

Центральна частина країни сьогодні також "відбудеться" підвищеною хмарністю і -2+1 градусом за Цельсієм. Ближче до вечора похолодання не очікується, повітря залишиться в таких же межах.

А ось на півдні України сьогодні буде без заморозків: вдень 0-4 градуси тепла, а вночі до 2 зі знаком «плюс».

Також без дощів сьогодні обійдеться і на півночі України, де, крім усього іншого, синоптики прогнозують ожеледь. У зв'язку з цим там оголошено жовтий рівень небезпеки. Стовпчик термометра покаже від -1 до + 1 градуса вдень, а вночі близько 1-3 за Цельсієм зі знаком «мінус».

У Києві та наближених населених пунктах сьогодні грудень «випробує» -1+1 градусом і сильною хмарністю, яка місцями поєднуватиметься з туманом. Вночі показник буде в аналогічному показнику.

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