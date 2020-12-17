Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес влаштувала домашні танці разом з майбутнім чоловіком

Артистка разом зі своїм обранцем нещодавно вирішила поділитися ніжним і епічним відео, яке підкорило соціальні мережі. Вся справа в тому, що пара опублікувала на своїх сторінках ролик, в якому станцювала під пісню Лопес і навіть виконала невеликий жартівливий танець.

Сама зірка не так давно розповіла, що їй правда подобалося бути вдома і вечеряти з дітьми щовечора, чого вона раніше майже ніколи не робила нормально:

"Ви постійно працюєте, а вони ходять в школу, і в кінці дня ми всі сидимо в своїх гаджетах. Ми забезпечуємо їм це прекрасне життя, але в той же час вони потребують нас. Ми потрібні їм і в інших аспектах. Ми повинні зменшити обороти і більше приділяти їм уваги, включатися в їх життя. І, знаєте, я не хочу нічого пропускати", - розповіла Лопес. Тепер артистка все більше часу приділяє родині.

Майбутній чоловік не залишився осторонь:

"Я люблю тебе вранці м ввечері !!! 😍 Схвильований #InTheMorningChallenge Джен. Як я поживаю !? Подивимося на твої ходи💃 🕺», - зазначив Родрігес.

Користувачі були підкорені танцями пари:

"Ти приголомшливий Алекс 🕺; кінець😍 😍; Так що ... скоро дублер, вірно? 😌 😌 ; якщо Джен не дозволить тобі танцювати в турне після цього, я навіть більше не знаю😂❤️; ми любимо підтримуючого нареченого🥺❤️; ви такі красиві голи; Дженніфер і Алекс Разом назавжди😍 😍❤; завжди поруч, щоб підтримати її. 😍🕺💃».

Відзначимо, Лопес і Алекс Родрігес завжди викликали багато уваги у шанувальників, а після того, як пара побралася, фанати активно почали ділитися спільними фото зірок в мережі Instagram.

Спочатку закохані не поспішали з весіллям через великий концертний тур співачки, приурочений до її 50-річчя, а після пара вирішила розслабитися. Однак через пандемію Лопес вирішила знову відкласти церемонію.

Як видно, своєї пристрасті артистка з майбутнім чоловіком не приховує, спростовуючи чутки, що вони не готові до весілля, хоча з моменту пропозиції пройшло більше 1,5 року. На представленому кадрі, зробленому для однієї з фотосесій зіркової пари, Лопес по-справжньому вразила виглядом.

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