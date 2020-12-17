Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес устроила домашние танці вместе с будущим супругом

Артистка вместе со своим избранником недавно решила поделиться нежным и эпичным видео, которое покорило социальные сети. Все дело в том, что пара опубликовала на своих страницах ролик, в котором станцевала под песню Лопес и даже исполнила небольшой шутливый танец.

Сама звезда не так давно рассказала, что ей правда нравилось быть дома и ужинать с детьми каждый вечер, чего она ранее почти никогда не делала нормально:

«Вы постоянно работаете, а они ходят в школу, и в конце дня мы все сидим в своих гаджетах. Мы обеспечиваем им эту прекрасную жизнь, но в то же время они нуждаются в нас. Мы нужны им и в других аспектах. Мы должны сбавить обороты и больше уделять им внимания, включаться в их жизнь. И, знаете, я не хочу ничего пропускать», - рассказала Лопес. Теперь артистка все больше времени уделяет семье.

Будущий супруг не остался в стороне:

«Я люблю тебя утром м вечером !!! 😍 Взволнован #InTheMorningChallenge Джен. Как я поживаю !? Посмотрим на твои ходы 💃🕺», - отметил Родригес.

Пользователи были покорены танцами пары:

«Ты потрясающий Алекс 🕺; Конец 😍😍;Так что ... скоро дублер, верно? 😌😌; если Джен не разрешит тебе танцевать в турне после этого, я даже больше не знаю 😂❤️;мы любим поддерживающего жениха 🥺❤️; Вы такие красивые голы; Дженнифер и Алекс вместе навсегда 😍😍❤; Всегда рядом, чтобы поддержать ее. 😍 женщины, держитесь🕺💃».

Отметим, Лопес и Алекс Родригес всегда вызывали много внимания у поклонников, а после того, как пара обручилась, фанаты активно начали делиться совместными фото звезд в сети Инстаграм.

Сначала влюбленные не торопились со свадьбой из-за большого концертного тура певицы, приуроченного к ее 50-летию, а после пара решила расслабиться. Однако из-за пандемии Лопес решила снова отложить церемонию.

Как видно, своей страсти артистка с будущим супругом не скрывает, опровергая слухи, что они не готовы к свадьбе, хотя с момента предложения прошло больше 1,5 года. На представленном кадре, сделанном для одной из фотосессий звездной пары, Лопес по-настоящему впечатлила видом.

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