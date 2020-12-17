Популярна співачка і телеведуча Анна Семенович блиснула ідеальною фігуркою, лежачи під ялинкою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Анна поділилася вельми цікавим кадром. Красуня одягла сукню, яка підкреслила її пишні форми. Сукня-сорочка, прикрашена поясом, так і норовила втратити гудзики в районі апетитного бюста Анни. Співачка акуратно лягла під ялинку, красиво виставивши ніжки.

"Любі, як Ваші ялинки, вже нарядили? Ви знаєте, що в цей Новий рік не можна надягати червоний колір, краще відзначати новорічну ніч в сталевому або чорному кольорі! І ніякого м'яса на столі, тільки птах і риба. Багато овочів і блиску", - поділилася Анна інформацією зі своїми шанувальниками.

У коментарях Семенович залишили масу приємних слів.

"Найприємніша Снігуронька", "а ось вже і подаруночок лежить під ялинкою", "Ань ти як завжди)", "Шикарна) не дарма Ти мій еталон)», "Аннушка ти як завжди прекрасна", " краса яка!", "Хороша така Снігуронька під ялинкою", - пишуть шанувальники.

Крім цього, Семенович опублікувала відео, в якому зазначила, що кожній жінці хоч раз в житті попадався божевільний олень.

"Але нехай їх буде поменше в нашому житті. Нехай краще будуть бики", - підкреслила заведена жінка.

Нагадаємо, що спокуслива Семенович показала свої коштовності у величезному декольте:"Хочу бути дівчинкою".

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