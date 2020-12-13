Відома співачка Анна Семенович показала себе і розповіла про талановитих людей

На фото Семенович показала себе в спідниці і піджаку, який залишила розстебнутим. Під ним можна побачити напівпрозору кофтинку чорного кольору, під якою видніється бюстгальтер. Зірка посміхалася на камеру, а волосся залишила розпущеним. На другому фото дівчина вже здалася в трохи іншому вбранні і взялася рукою за живіт. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я так люблю талановитих людей, які сміливо ставлять перед собою мету і йдуть до неї!

У нас у всіх, різні завдання в житті, але головне від усього отримувати задоволення. Жити потрібно в кайф і з задоволенням працювати і творити", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шикарна", "тобі йде", "Ганнуся, ти принадність", " друга фотка крутіше. Просто бомбова", "вона любить багатих з великою душою", "Мадам - гармата", "шикарна жінка", " трояндочка моя, ти дуже класна. Моїй богині йде все", "Занудило на другому фото?", "Розкішний фотошоп, аж справа все "поїхало".

Ми писали, що співачка Анна Семенович вирішила розкритися перед шанувальниками і розповіла свій головний секрет позитиву.

"Ви так часто пишіть мені про позитив і питаєте , як я можу весь час бути усміхненою і позитивною !

Я вирішила розкрити вам свій секрет", - поділилася Семенович.

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