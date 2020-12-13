Известная певица Анна Семенович показала себя и рассказала о талантливых людях

На фото Семенович показала себя в юбке и пиджаке, который оставила расстегнутым. Под ним можно увидеть полупрозрачную кофточку черного цвета, под которой виднеется бюстгальтер. Звезда улыбалась на камеру, а волосы оставила распущенными. На втором фото девушка уже показалась в немного ином наряде и взялась рукой за живот. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я так люблю талантливых людей, которые смело ставят перед собой цель и идут к ней!

У нас у всех , разные задачи в жизни , но главное от всего получать удовольствие. Жить нужно в кайф и с удовольствием работать и творить", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Шикарная", "Тебе идет", "Анечка, ты прелесть", "Вторая фотка круче. Просто бомбовая", "Она любит богатых с большой душой", "Мадам - пушка", "Шикарная женщина", "Розочка моя, ты очень классная. Моей богине идет все", "Затошнило на втором фото?", "Шикарный фотошоп, аж справа все "поехало".

Мы писали, что певица Анна Семенович решила раскрыться перед поклонниками и рассказала свой главный секрет позитива.

«Вы так часто пишите мне про позитив и спрашиваете , как я могу все время быть улыбчивой и позитивной !

Я решила раскрыть вам свой секрет», - поделилась Семенович.

Напомним, страстная Семенович раскинулась на кресле, впечатлив жаркими видами

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