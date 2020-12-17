Популярная певица и телеведущая Анна Семенович сверкнула идеальной фигуркой, лежа под елкой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Анна поделилась весьма интересным кадром. Красотка надела платье, которое подчеркнуло ее пышные формы. Платье-рубашка, украшенное поясом, так и норовило потерять пуговички в районе аппетитного бюста Анны. Певица аккуратно легла под елочку, красиво выставив ножки.

«Любимые, как ваши елочки, уже нарядили? Вы знаете, что в этот Новый год нельзя надевать красный цвет, лучше отмечать новогоднюю ночь в стальном или черном цвете! И никакого мяса на столе, только птица и рыба. Много овощей и блеска», - поделилась Анна информацией со своими поклонниками.

В комментариях Семенович оставили массу приятных слов.

«Самая приятная снегурочка», «а вот уже и подарочек лежит под елочкой», «Ань ты как всегда)», «Шикарна) не зря ты мой эталон)», «Аннушка ты как всегда прекрасна», «Красота какая!», «Хорошая такая Снегурочка под ёлочкой», - пишут поклонники.

Кроме этого, Семенович опубликовала видео, в котором отметила, что каждой женщине хоть раз в жизни попадался безумный олень.

«Но пусть их будет поменьше в нашей жизни. Пусть лучше будут быки», - подчеркнула заведенная женщина.

Напомним, что соблазнительная Семенович показала свои драгоценности в огромном декольте: "Хочу быть девочкой".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Семенович опозорилась видом в прозрачной блузке, пиджак не сошелся: "затошнило?".

Также Politeka писала, что счастливая Семенович раскрыла свой главный секрет, сеть в восторге: "Анечка, ждем с животиком".