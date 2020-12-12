Співачка Анна Семенович вирішила розкритися перед шанувальниками і розповіла свій головний секрет позитиву

Про це знаменитість пише у себе в Instagram, передає, Politeka.net

"Ви так часто пишите мені про позитив і питаєте , як я можу весь час бути усміхненою і позитивною !

Я вирішила розкрити вам свій секрет ☺

Насправді у мене в житті було багато складних моментів, мене багато разів зраджували і обманювали, і кожен раз я лила сльози ,і питала всесвіт за що, і чому ? Але легше не ставало, мені все одно було боляче і складно", - поділилася Семенович.

Співачка зізналася, що змінити ставлення на важкі ситуації їй допомогли розумні книги.

"Кожна книга траплялася мені на шляху і точно відповідала на мої запитання, так Всесвіт говорила зі мною, і вчила жити без болю, я їй дуже вдячна за це", - зазначила вона.

Анна Семенович каже, що звичайно обману і зради в її житті стало не менше, але вона змінила ставлення до ситуації і тепер просто з посмішкою дивиться на події і каже собі : «Дівчинка , ти така прекрасна і добра душа, але не всім людям пощастило бути такими , і вони досі роблять іншим боляче. 🙏🏼».

Шанувальникам сподобалися життєві принципи співачки.

"Ганнуся ми чекаємо вас вже з животиком незабаром😍", " Анна спасибі вам велике за ваші пости! Всі ваші пости, до речі, вони мені дуже допомагають в житті, ось зараз сгрустнулось, прочитавши стало легше. Я думаю, що іншим теж. Яка ж ви тепла, душевна, нехай у вас і всіх у нас буде добре!👏 »," Розумниця", мила", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що пишнотіла Семенович викликала фурор сімейним знімком

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Семенович в шкіряному береті підкорила жіночим шармом

Також Politeka писала, що Анна Семенович показала, як "тріщать" ґудзики під натиском її шостого розміру