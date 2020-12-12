Певица Анна Семенович решила раскрыться перед поклонниками и рассказала свой главный секрет позитива

Об этом знаменитость пишет у себя в Инстаграм, передает, Politeka.net

«Вы так часто пишите мне про позитив и спрашиваете , как я могу все время быть улыбчивой и позитивной !

Я решила раскрыть вам свой секрет 😜

На самом деле у меня в жизни было много сложных моментов , меня много раз предавали и обманывали , и каждый раз я лила слёзы , и спрашивала вселенную за что ,и почему ? Но легче не становилось, мне все равно было больно и сложно», - поделилась Семенович.

Певица призналась, что изменить отношение на трудные ситуации ей помогли умные книги.

«Каждая книга попадалась мне на пути во время и точно отвечала на мои вопросы , так вселенная говорила со мной, и учила жить без боли , я ей очень благодарна за это 🙏🏼», - отметила она.

Анна Семенович говорит, что конечно обмана и предательств в ее жизни стало не меньше, но она изменила отношение к ситуации и теперь просто с улыбкой смотрит на происходящее и говорит себе : «Малышка , ты такая прекрасная и добрая душа, но не всем людям повезло быть такими , и они по прежнему делают другим больно. 🙏🏼».

Поклонникам понравились жизненные принципы певицы.

«АНЕЧКА мы ждём вас уже с животиком в скором времени 😍», «Анна Спасибо Вам большое за ваши посты! Все ваши посты, кстати, они мне очень помогают в жизни, вот сейчас сгрустнулось, прочитав стало легче. Я думаю, что другим тоже. Какая же вы теплая, душевная, пусть у вас и всех у нас будет хорошо!👏», «Умница», Милая», - пишут в сети.

Напомним, что пышнотелая Семенович вызвала фурор семейным снимком

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Семенович в кожаном берете покорила женским шармом

Также Politeka писала, что Анна Семенович показала, как "трещат" пуговицы под натиском ее шестого размера