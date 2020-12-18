Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала підтягнуту фігуру

Артистка викладається на концертах на всі сто і навіть більше. Заради своїх виступів Лопес годинами потіє в залі, намагається зробити нову танцювальну програму і підбирає несподівані дизайни для своїх костюмів. Одного разу під час концерту під назвою It's my party артистка активно рухалася зі своїм шоу-балетом і, мабуть, її сценічний костюм білого кольору не витримав різких рухів, тріснувши прямо під грудьми.

Тоді пікантний випадок не зупинив Лопес-вона продовжила співати, заряджаючи публіку потужною енергетикою. Тому тепер всі її костюми максимально зручні і відкриті. Як видно на фото, один з нарядів Лопес більше схожий на нижню білизну або боді – відкритий костюм за на зав'язках насилу прикривав Лопес і її фігуру. Також Лопес одягла колготки у велику сіточку і підв'язки з червоної тканини з блискітками.

У такому вбранні Лопес дійсно запалила зал на одному зі своїх концертів, адже в 50 років танцювати не гірше 20-річних танцівниць – дійсно складно. Фанати залишилися в захваті:

«Ми всі знаємо, що Джен любить пристрасті😂😂; Всі вони 😂😂; Гарний🔥💕; Відмінно; ех, як тільки не порвалося всі😭; Красиво❤️; Приголомшливо ✨; це, напевно, дуже розкішно😂❤️🙌; точно, дуже сміливий холод; шанувальники виграли, які форми😍; Завжди краще, навіть в соцмережах дуже смілива💜».

Сама зірка не так давно розповіла, що їй правда подобалося бути вдома і вечеряти з дітьми щовечора, чого вона раніше майже ніколи не робила нормально:

"Ви постійно працюєте, а вони ходять в школу, і в кінці дня ми всі сидимо в своїх гаджетах. Ми забезпечуємо їм це прекрасне життя, але в той же час вони потребують нас. Ми потрібні їм і в інших аспектах. Ми повинні зменшити обороти і більше приділяти їм уваги, включатися в їх життя. І, знаєте, я не хочу нічого пропускати", - розповіла Лопес. Тепер артистка все більше часу приділяє родині.

Майбутній чоловік не залишився осторонь:

"Я люблю тебе вранці м ввечері !!! 😍 Схвильований #InTheMorningChallenge Джен. Як я поживаю !? Подивимося на твої ходи💃 🕺», - зазначив Родрігес.

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