Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала подтянутую фигуру

Артистка выкладывается на концертах на все сто и даже больше. Ради своих выступлений Лопес часами потеет в зале, старается сделать новую танцевальную программу и подбирает неожиданные дизайны для своих костюмов. Однажды во время концерта под названием It's my party артистка активно двигалась со своим шоу-балетом и, видимо, ее сценический костюм белого цвета не выдержал резких движений, треснув прямо под грудью.

Тогда пикантный случай не остановил Лопес – она продолжила петь, заряжая публику мощной энергетикой. Поэтому теперь все ее костюмы максимально удобные и открытые. Как видно на фото, один из нарядов Лопес больше похож на нижнее белье или боди – открытый костюм за на завязках с трудом прикрывал Лопес и ее фигуру. Также Лопес надела колготки в крупную сеточку и подвязки из красной ткани с блестками.

В таком наряде Лопес действительно зажгла зал на одном из своих концертов, ведь в 50 лет отплясать не хуже 20-летних танцовщиц – действительно сложно. Фанаты остались в восторге:

«Мы все знаем, что Джен любит страсти😂😂; Все они 😂😂; Красивый🔥💕; Отлично; эх, как только не порвалось все😭; Красиво❤️ это точно концерт?; Потрясающе ✨; это наверняка очень роскошно😂❤️🙌; точно, очень смелый холод; поклонники выиграли, какие формы😍; Всегда лучше, даже в соцсетях очень смелая💜».

Сама звезда не так давно рассказала, что ей правда нравилось быть дома и ужинать с детьми каждый вечер, чего она ранее почти никогда не делала нормально:

«Вы постоянно работаете, а они ходят в школу, и в конце дня мы все сидим в своих гаджетах. Мы обеспечиваем им эту прекрасную жизнь, но в то же время они нуждаются в нас. Мы нужны им и в других аспектах. Мы должны сбавить обороты и больше уделять им внимания, включаться в их жизнь. И, знаете, я не хочу ничего пропускать», - рассказала Лопес. Теперь артистка все больше времени уделяет семье.

Будущий супруг не остался в стороне:

«Я люблю тебя утром м вечером !!! 😍 Взволнован #InTheMorningChallenge Джен. Как я поживаю !? Посмотрим на твои ходы 💃🕺», - отметил Родригес.

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