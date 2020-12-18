Новорічні образи зіркових друзів Ігоря Ніколаєва і Алли Пугачової вразили шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, спільне фото виконавців у святкових декораціях виклали на одній з фан-сторінок в "Instagram". Схудла дружина Максима Галкіна з'явилася біля вбраної ялинки в матово-чорному костюмі, яскравою родзинкою якого став золотий гудзик піджака. Примадонна зробила собі кучерики, прикрасила шию намистом з каменів, одягла окуляри і взулася в чобітки на підборах.

Ігор Ніколаєв по-дитячому зворушливо взяв Аллу Борисівну за руку і так увійшов з нею в кадр. Співак вбрався в чорний костюм з сріблястими візерунками, а також надів сорочку, розстебнувши верхній гудзик. Варто відзначити, що артисти стали дуже схожими один на одного завдяки зачіскам.

Шанувальники не змогли залишитися байдужими до зовнішнього вигляду Пугачової і Миколаєва, вони висловили свої враження в коментарях під фото:

"Друг - це одна душа, що живе в двох тілах"; "Захват!!! Алла, стиль, елегантність-все при Вас!!! Браво Алла👏 👏 👏"; "Алла, ви як завжди прекрасні"; " два талановитих людини! Обожнюю вас!!! Виглядайте відмінно!!!👍 🎉 💋 😊 "; "Пінгвін і ? ні, не русалка"; " старпери РФ. Дістали!🤣 "; "Нехай бродить, на пенсію то не проживеш, все-таки коли то співала і радувала";" щось Старий зовсім поганий якийсь розпухлий";"Дайте місце вже молодим талантам, а у нас їх дуже багато, але ця зграя не підпускає".

Нагадаємо, кудлата Пугачова в сітці тісно притулилася до задоволеного Галкіна: "Максим як Д'артаньян, а Алла - Міледі".

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