Погода дуже скоро кардинально зміниться в Україні
Такий прогноз озвучили синоптики Gismeteo.
Так, експерти попередили про повернення в Україну лютих морозів, але холодна погода буде не у всіх регіонах.
Більше за всіх не пощастить жителям східних регіонів, де стовпчики термометрів вночі опустяться до -10..-14 градусів.
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Суворе похолодання, за прогнозами синоптиків, очікується з 21 по 25 грудня. На заході, в центрі і півдні температура також знизиться в цей період, але нічого серйозного синоптики не обіцяють.
До кінця поточного тижня буде похмуро, з опадами, але температура буде близько нуля або вище.
Інший синоптик Леонід Горбань розповів, якою буде погода в січні і лютому, інформує 24 канал.
За його словами, на початку січня в Україну прийде відлига, а серйозні морози можна очікувати після 9 числа. Напередодні Різдва можливий сніг.
У лютому очікується також морозна погода, а середньомісячна температура взимку буде трохи відхилятися від загальної норми. Це означає, що можуть бути як морози, так і тепло.
Також варто відзначити, що синоптики прогнозують на вихідні повернення снігу та ожеледі.
Завтра, 19 грудня, на півночі і сході пройде сніг з дощем, в інших регіонах - без істотних опадів. Найхолодніше буде в східних областях - до -6 градусів, а на Заході - до +4.
У неділю, 20 грудня, сніг також очікується в східних регіонах, де стовпчики опустяться до позначок -3..-8 градусів.
Нагадаємо, що аномальні холоди і снігопад нагрянуть в Україну, синоптик ошелешив прогнозом
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