Хто з українців у зоні ризику

Погода дуже скоро кардинально зміниться в Україні

Такий прогноз озвучили синоптики Gismeteo.

Так, експерти попередили про повернення в Україну лютих морозів, але холодна погода буде не у всіх регіонах.

Більше за всіх не пощастить жителям східних регіонів, де стовпчики термометрів вночі опустяться до -10..-14 градусів.

Суворе похолодання, за прогнозами синоптиків, очікується з 21 по 25 грудня. На заході, в центрі і півдні температура також знизиться в цей період, але нічого серйозного синоптики не обіцяють.

До кінця поточного тижня буде похмуро, з опадами, але температура буде близько нуля або вище.

Інший синоптик Леонід Горбань розповів, якою буде погода в січні і лютому, інформує 24 канал.

За його словами, на початку січня в Україну прийде відлига, а серйозні морози можна очікувати після 9 числа. Напередодні Різдва можливий сніг.

У лютому очікується також морозна погода, а середньомісячна температура взимку буде трохи відхилятися від загальної норми. Це означає, що можуть бути як морози, так і тепло.

Також варто відзначити, що синоптики прогнозують на вихідні повернення снігу та ожеледі.

Завтра, 19 грудня, на півночі і сході пройде сніг з дощем, в інших регіонах - без істотних опадів. Найхолодніше буде в східних областях - до -6 градусів, а на Заході - до +4.

У неділю, 20 грудня, сніг також очікується в східних регіонах, де стовпчики опустяться до позначок -3..-8 градусів.

Нагадаємо, що аномальні холоди і снігопад нагрянуть в Україну, синоптик ошелешив прогнозом

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