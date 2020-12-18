Кто из украинцев в зоне риска

Погода очень скоро кардинально изменится в Украине

Такой прогноз озвучили синоптики Gismeteo.

Так, эксперты предупредили о возвращению в Украину лютых морозов, но холодная погода будет не во всех регионах.

Больше всех не повезет жителям восточных регионов, где столбики термометров ночью опустятся до -10..-14 градусов.

Суровое похолодание, по прогнозам синоптиков, ожидается с 21 по 25 декабря. На Западе, в Центре и Юге температура также снизится в этот период, но ничего серьезного синоптики не обещают.

До конца текущей недели будет пасмурно, с осадками, но температура будет около нуля или выше.

Другой синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в январе и феврале, информирует 24 канал.

По его словам, в начале января в Украину придет оттепель, а серьезные морозы можно ожидать после 9 числа. Накануне Рождества возможен снег.

В феврале ожидается также морозная погода, а среднемесячная температура зимой будет немного отклоняться от общей нормы. Это значит, что могут быть как морозы, так и тепло.

Также стоит отметить, что синоптики прогнозируют на выходные возвращение снега и гололеда.

Завтра, 19 декабря, на Севере и Востоке пройдет снег с дождем, в остальных регионах - без существенных осадков. Холоднее всего будет в восточных областях - до -6 градусов, а на Западе - до +4.

В воскресенье, 20 декабря, снег также ожидается в восточных регионах, где столбики опустятся до отметок -3..-8 градусов.

Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом

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