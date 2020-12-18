Український лікар назвав терміни закінчення пандемії в країні



Свій коментар Львівський медик Тарас Жиравецький дав і інтерв'ю журналістам "ТСН".



За його словами, всього Україну накриє три хвилі китайського вірусу, одну з яких ми вже пережили, а друга почалася в серпні і триває зараз.

"Вона повинна досягти піку десь в кінці січня-початку лютого. А наступні 5-6 місяців ми будемо спостерігати падіння цієї хвилі. Відповідно, будемо опускатися вниз, тобто кількість випадків і госпіталізацій буде менше", - пояснив лікар.

Також Жиравецький підкреслив, що епідеміологічна ситуація покращиться в середині літа.



"У середині серпня, теоретично, повинна прийти третя хвиля, де може перехворіти 25-30% населення. І вона триватиме приблизно 6-8 місяців. Якщо орієнтовно, то в березні цього року почався коронавірус, а в 2022 році повинен зникнути", - підсумував медик.

Зазначимо, що за добу, 17 грудня, в Україні "Китайський" вірус підтвердили 12 630 громадянам, видужали 12 866 осіб, до лікарень потрапили 2 904 хворих, померли 260 пацієнтів.

Всього за час пандемії в Україні захворіли мільйони людей.

Нагадаємо, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив, що критичними за рівнем захворюваності та смертності є Чернігівська та Полтавська області.

Найкраща епідеміологічна ситуація спостерігається у Вінницькій області.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.

Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.



