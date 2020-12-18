Украинский врач назвал сроки окончания пандемии в стране



Свой комментарий львовский медик Тарас Жиравецкий дал и интервью журналистам "ТСН".



По его словам, всего Украину накроет три волны китайского вируса, одну из которых мы уже пережили, а вторая началась в августе и продолжается сейчас.

"Она должна достичь пика где-то в конце января — начале февраля. А следующие 5-6 месяцев мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше", - пояснил врач.

Также Жиравецкий подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация улучшится в середине лета.



"В середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев. Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть", - подытожил медик.

Отметим, что за сутки, 17 декабря, в Украине "китайский" вирус подтвердили 12 630 гражданам, выздоровели 12 866 человек, в больницы попали 2 904 больных, умерли 260 пациентов.

Всего за время пандемии в Украине заболели почты миллион человек.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что критическими по уровню заболеваемости и смертности являются Черниговская и Полтавская области.

Самая лучшая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Винницкой области.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.



