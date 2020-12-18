Шоумен і ведучий проекту "Танці з зірками" Юрій Горбунов показав несподіване фото

Як передає Politeka.net, 50-річний артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок , на якому зображений поруч з суддями «Голосу країни», а такжесвоей співведучою і дружиною Катериною Осадчою.

Зазначимо, Селфі Горбунова бурхливо зустріли в мережі. Справа в тому, що багатьом здалося, ніби Тіна Кароль на ньому вийшла не кращим чином, і Горбунову не варто було б публікувати таку фотографію.

"Тіну оси покусали😜» «" про боги!! Тіна бачила цю фотку??? Кошмар«, " а що з Тіною?", "Тіна на розборки вискочити ніби вирішила», " Тіна так втягнула живіт, що зараз задихнеться", - пишуть в коментарях.

Але є й ті, кому Тіна на опублікованому знімку подобається. Варто відзначити, що фото зібрало понад 12 тисяч лайків.

Також Горбунов показав щасливе Селфі з дружиною на тлі зіркових тренерів " голосу країни " - Наді Дорофєєвої, Монатіка, Олега Винника і Тіни Кароль. При цьому можна помітити, що всі вони сидять, уткнувшись в Телефони.

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