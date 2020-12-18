Шоумен и ведущий проекта "Танці з зірками" Юрий Горбунов показал неожиданное фото

Как передает Politeka.net, 50-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором запечатлен рядом с судьями «Голоса країни» , а такжесвоей соведущей и женой Екатериной Осадчей.

Отметим, селфи Горбунова бурно встретили в Сети. Дело в том, что многим показалось, будто Тина Кароль на нем получилась не лучшим образом, и Горбунову не стоило бы публиковать такую фотографию.

«Тину осы покусали😜», «О боги!! Тина видела эту фотку??? Кошмар», «А что с Тиной?», «Тина на разборки выскочить будто решила», «Тина так втянула живот, что сейчас задохнется», - пишут в комментариях.

Но есть и те, кому Тина на опубликованном снимке нравится. Стоит отметить, что фото собрало более 12 тысяч лайков.

Также Горбунов показал счастливое селфи с супругой на фоне звездных тренеров "Голоса країни" - Нади Дорофеевой, Монатика, Олега Винника и Тины Кароль. При этом можно заметить, что все они сидят, уткнувшись в телефоны.

Напомним, Екатерина Осадчая в объятиях Юрия Горбунова заворожили красотой вместе с Кухар из "Танців з зірками": "Вауууу..."

Как сообщала Politeka, Горбунов на «Танцях з зірками» дал жару с Мейхер и Кароль, счастливы обе: «Было горячо!».

Также Politeka писала, что Горбунов из «Танців з зірками» засветил сияющий бюст Мейхер в вульгарном декольте: «Как Наде хорошо...».