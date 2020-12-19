"Танці з зірками" об'єднали серця багатьох пар, адже тижнями танцюючи на паркеті важко залишатися байдужим

Politeka.net згадала, кого із зірок об'єднало танцювальне шоу.

Під час другого сезону проекту зав'язався бруний роман між Іриною Білик та Дмитром Дікусаром. Зірку не зупинив той факт, що молодий хореограф був молодший за неї на 15 років. Після весілля, зіграного в Ріо-де-Жанейро, пара була разом близько трьох років.

"Міс Україна" Олександра Кучеренко танцювала в парі з Дмитром Комаровим, за якого згодом вийшла заміж. Відомо, що парочка придивлялася один до одного ще до проекту, але шоу їх остаточно закохало один в одного.

Телеведуча Лілія Ребрик на паркеті знайшла своє справжнє кохання. Вона танцювала в парі з Андрієм Диким, з яким після шоу почала зустрічатися. У 2011 році зірки одружилися. Зараз вони щасливі в шлюбі і виховують двох дітей.

Партнер Юлії Саніної, хореограф Дмитро Жук теж знайшов на проекті свою любов. Його дружиною стала танцівниця Яна Цибульська, яка, як і Жук, щорічно бере участь у проекті.

До речі, в російській версії «Танців з зірками» теж утворюються пари. Так, на останньому сезоні шоу роман закрутився між телеведучою Катею Варнавою і режисером Олександром Молочниковим.

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