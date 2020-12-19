«Танці з зірками» объединили сердца многих пар, ведь неделями танцуя на паркете трудно оставаться безразличным

Politeka.net вспомнила, кого из звезд объединило танцевальное шоу.

Во время второго сезона проекта завязался бруный роман между Ириной Билык и Дмитрием Дикусаром. Звезду не остановил тот факт, что молодой хореограф был младше нее на 15 лет. После свадьбы, сыгранной в Рио-де-Жанейро, пара была вместе около трех лет.

«Мисс Украина» Александра Кучеренко танцевала в паре с Дмитрием Комаровым, за которого впоследствии вышла замуж. Известно, что парочка приглядывалась друг к другу еще до проекта, но шоу их окончательно влюбило друг в друга.

Телеведущая Лилия Ребрик на паркете нашла свою настояющую любовь. Она танцевала в паре с Андреем Диким, с которым после шоу начала встречаться. В 2011 году звезды поженились. Сейчас они счастливы в браке и воспитывают двоих детей.

Партнер Юлии Саниной, хореограф Дмитрий Жук тоже нашел на проекте свою любовь. Его женой стала танцовщица Яна Цыбульская, которая, как и Жук, ежегодно принимает участие в проекте.

Кстати, в российской версии «Танцев со звездами» тоже образовываются пары. Так, на последнем сезоне шоу роман закрутился между телеведущей Катей Варнавой и режиссером Александром Молочниковым.

Напомним, что счастливая Лилия Ребрик похвасталась пополнением в семье, фото: "Нас теперь пятеро, как назвать?".

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