Модель, телеведуча і володарка титулу "Міс Україна" Олександра Кучеренко підкорила ніжною красою в пікантній сукні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 23-річна дружина телеведучого і автора програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова поділилася свіжим фото, на якому позувала в красивій синій міні-сукні. Олександра позувала в розкішному вбранні, засвітивши стрункі ніжки і тендітні плечі. Рюші на сукні додали особливого шарму фотографії.

"Ось і почалася передсвяткова метушня, шалені затори на дорогах і загальний поспіх закрити всі справи. Але неможливо встигнути все за останні два тижні року)) тому пропоную нарешті видихнути і насолодитися тим, що 2020 таки проходить", - зазначила Кучеренко.

У коментарях під постом лучезарній Олександрі залишили масу приємних відгуків.

"Краса", «ідеальна посмішка», «дуже красива», "Просто диво", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров були учасниками шоу «Танці з зірками». Після проекту у них спалахнули справжні почуття. Нещодавно пара одружилася, оголосивши про свій статус у ЗМІ. До знайомства з Сашею Дмитро був завидним холостяком. Зараз зоряна пара щаслива разом.

Щоправда, Дмитро нечасто буває дома. Зараз він знаходиться на зйомках, тому не був дома вже три місяці.

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