Ведучий популярного шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів, через що йому доводиться проходити через пандемію

Як заявив знаменитий мандрівник на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", навіть під час карантину він знаходить можливість подорожувати і знімати новий сезон, передає Politeka.net. Він опублікував фото свого дорожнього багажу, який значно змінився за останній час.

Як і раніше, Дмитро Комаров бере з собою теплі і легкі речі, готуючись до різких змін погоди і клімату, проте тепер у валізу доводиться класти і засоби дезінфекції. Тим часом, він давно вже не бачив свою дружину, модель Олександру Кучеренко, якій доводиться пояснювати ситуацію в Україні.

"Ваш чоловік під час пандемії в складній ситуації, він без роботи?",- періодично запитують мою дружину @aakucherenko журналісти. А чоловік тим часом вже п'ятий місяць знімає практично без перерви. Дорога, валізи, перельоти, переїзди, холод, спека, гори, пустелі, шорти, пуховики. Все змінюється і миготить. Вдома не був майже 3 місяці. І не знаю, коли буду", - зізнався телеведучий. - "Так, стало складніше. А в багажі вже звик бачити маски і санітайзер. Але новий сезон #світнавиворіт буде, і буде він мегацікавий. Коли займаєшся улюбленою справою-перешкод немає, а навіть якщо є - знаходиш способи їх обійти або перестрибнути!✌🙂".

Користувачі Мережі подякували Дмитру за його самотвержену роботу, а дружина ще й похвалила за організованість:

"Який порядок!)) ❤ ️"; "Дуже чекаємо новий сезон, дивимося всією сім'єю. 😍 Єдина програма яка всій родині цікава! 👍 "; "Найкращий ведучий у світі! 🔥 🔥 🔥 "; "Слава богу, а то ми переживали"; "твоя передача бомба🔥 🔥"; "удачі Діма😉 з нетерпінням чекаємо нові випуски".

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