Ведущий популярного шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, через что ему приходится проходить из-за пандемии

Как заявил знаменитый путешественник на своей странице в соцсети "Инстаграм", даже во время карантина он находит возможность путешествовать и снимать новый сезон, передает Politeka.net. Он опубликовал фото своего дорожного багажа, который значительно изменился за последнее время.

Как и прежде, Дмитрий Комаров берет с собой теплые и легкие вещи, готовясь к резким переменам погоды и климата, однако теперь в чемодан приходится класть и средства дезинфекции. Тем временем, он давно уже не видел свою жену, модель Александру Кучеренко, которой приходится объяснять ситуацию в Украине.

"Ваш муж во время пандемии в сложной ситуации, он без работы?", - периодически спрашивают мою жену @aakucherenko журналисты. А муж тем временем уже пятый месяц снимает практически без перерыва. Дорога, чемоданы, перелеты, переезды, холод, жара, горы, пустыни, шорты, пуховики. Всё меняется и мелькает. Дома не был почти 3 месяца. И не знаю, когда буду", - признался телеведущий. - "Да, стало сложнее. А в багаже уже привык видеть маски и санитайзер. Но новый сезон #мирнаизнанку будет, и будет он мегаинтересный. Когда занимаешься любимым делом - преград нет, а даже если есть - находишь способы их обойти или перепрыгнуть!✌🙂".

Пользователи сети поблагодарили Дмитрия за его самотверженную работу, а жена еще и похвалила за организованность:

"Какой порядок!))❤️"; "Очень ждём новый сезон, смотрим всей семьёй. 😍 Единственная программа которая всей семье интересна! 👍"; "Самый лучший ведущий в мире! 🔥🔥🔥"; "Слава богу, а то мы переживали"; "Твоя передача бомба 🔥🔥"; "Удачи Дима😉 С нетерпением ждем новые выпуски".

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