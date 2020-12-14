Модель і володарка титулу "Міс Україна" Олександра Кучеренко торкнулася важливої теми

Як передає Politeka.net, 23-річна дружина ведучого й автора програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в затишній домашній обстановці з нотками новорічної романтики.

Саша підкорила простим і одночасно ніжним образом у світлому светрі.

Дівчина з ноутбуком зручно розташувалася біля вікна, підвіконня якого було усипане шишками, а поруч на столі горіли свічки: все на цьому фото нагадувало про наближення Нового року.

У підписі модель заговорила про допомогу дітям з інтернатів, у яких є бажання розвиватися, але, часом, немає необхідних коштів під рукою, наприклад, смартфонів або ноутбуків, за допомогою яких вони змогли б підключатися до навчальних програм.

Кучеренко закликала українців допомогти таким дітям, адже часто багато хто з нас міняють телефони, як рукавички - старі ж припадають пилом без діла.

"2020 приніс нам багато "сюрпризів" - на початку року ще ніхто не міг подумати, що світ охопить пандемія... Робота на видаленні, дистанційне навчання, екранні зустрічі - сьогодні вже неможливо уявити свій день без телефону або комп'ютера. Діти, які виховуються в інтернатах, обділені не тільки любов'ю і увагою, а й можливостями саморозвитку. Телефон або ноутбук, який кожен з нас сьогодні сприймає як звичайну річ, для них - не іграшка, а «вікно в світ» і шанс розвиватися повноцінно. Саме тому до новорічних свят ми запускаємо акцію #щедрогаджети. Її суть проста: якщо у вас є телефон, ноутбук або комп'ютер в робочому стані, яким не користуєтеся, ви можете подарувати його дитині з інтернату... Тільки подумайте - ви зробите справжнє новорічне диво для того, хто чекає його найбільше. Я також беру участь у акції та передаю свій ноутбук. Приєднуйтесь і ви! ❤ ️ ", - звернулася Олександра.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Красуня💖 😍❤️ 🔥 💜 💙 "

"Яка затишна новорічна атмосфера 😍"

"Браво👏"

"Це чудова ініціатива! А ти така красуня ❤️"

"Яка буся гарненька"

"Ага а потім мій подарунок хтось там вкраде з головних, і потім продадуть. А свій телефон віддадуть дітям"

Нагадаємо, Комаров зі "Світу навиворіт" зізнався, що зробив його щасливим у новій подорожі: "Пізно ввечері я...".

Як повідомляла Politeka, Комаров зі "Світ навиворіт "повідомив про радісну подію в родині і показав двійнят: "Мрія збулася!".