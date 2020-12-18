Модель, телеведущая и обладательница титула "Мисс Украина" Александра Кучеренко покорила нежной красотой в пикантном платье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 23-летняя жена телеведущего и автора программы "Світ навиворіт" Дмитрия Комарова поделилась свежим фото, на котором позировала в красивом синем мини-платье. Александра позировала в роскошном наряде, засветив стройные ножки и хрупкие плечи. Рюши на платье добавили особого шарма фотографии.

«Вот и началась предпраздничная суета, безумные пробки на дорогах и общая спешка закрыть все дела. Но невозможно успеть все за последние две недели года)) Поэтому предлагаю наконец выдохнуть и насладиться тем, что 2020 таки проходит», - отметила Кучеренко.

В комментариях под постом лучезарной Александре оставили массу приятных отзывов.

«Красота», «Идеальная улыбка», «Очень красивая», «Просто прелесть», - пишут пользователи сети.

Как известно, Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров были участниками шоу «Танці з зірками». После проекта у них вспыхнули настоящие чувства. Недавно пара поженилась, объявив о своем статусе в СМИ. До знакомства с Сашей Дмитрий был завидным холостяком. Сейчас звездная пара счастлива вместе.

Правда, Дмитрий нечасто бывает дома. Сейчас он находится на съемках, поэтому не был дома уже три месяца.

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