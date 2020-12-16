Популярна українська співачка Ірина Білик показала кошлатого друга

Зірка зворушила мережу несподіваним кадром з маленьким другом, повідомляє Politeka.net. Ірина позувала в жовтому піджаку і футболці з яскравим малюнком.

Зірка доповнила образ капелюшком. Ірина дивилася в камеру, широко відчинивши очі. Вона зробила макіяж з акцентом на очі, підвівши повіки олівцем.

В руках Ірина тримала крихітного цуценятка. Таким чином, співачка приєдналася до акції, влаштованої притулком для бездомних тварин.

"У Новому році це миле цуценятко 🐶принесе щастя тому, хто його забере у свій будинок!

Хто з вас готовий нарешті стати щасливим?",- поцікавилася артистка.

За годину пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів.

"Люди, тварини не можуть допомогти самі собі, Ваша сила в тому щоб допомагати слабким🙏 🙏 🙏 люди люблячі тварин, справжні", "прекрасна ініціатива❤️", "я беру", "сподіваюся, знайде свою сім'ю, я б взяв, але у мене вже 4😁 🙏❤️", "яка красива", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Білик позувала в жовтому костюмі і капелюшку. Макіяж був зроблений з акцентом на очі. В руках зірка тримала золоту нагороду і букет.

Поруч з українською знаменитістю позували дві стрункі брюнетки. Дві дівчини-близнючки нагадували справжніх бестій. Всі дивилися в камеру і злегка посміхалися.

Раніше повідомлялося, що Ірина Білик розповіла, що лікарі ставили їй "майже онкологію". Вона поділилася - перед другими пологами їй зробили операцію і після неї сказали, якщо вона народить - у неї будуть проблеми, як у Жанни Фріске.

Нагадаємо, що Ірина Білик показала фото старшого сина.

А ще Politeka писала, що Ірина Білик вивела в світ синів і невістку, Лорак не витримала.

Також Politeka повідомляла, що роздягнений красунчик-чоловік Ірини Білик показав свій "гріх".