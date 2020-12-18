До яких заборон потрібно готуватися простим українцям

Українці не зможуть відзначати корпоративи, банкети та весілля в умовах нинішнього карантину

Про це пише ТСН.

Заборона на проведення заходів у закладах громадського харчування набирає чинності з 19 грудня і триватиме, як мінімум, до 28 лютого наступного року.

У зазначений період заклади громадського харчування працюватимуть, але з певними обмеженнями.

Зокрема, з суботи, 19 грудня, кафе і ресторани працюватимуть на годину довше, до 23:00 замість нинішніх 22:00. У той же час чек повинен бути проведений до 22:00, а відвідувачі зможуть перебувати в закладі до 23:00, а за одним столом можуть перебувати не більше чотирьох осіб.

Більше того, з 19 грудня набирають чинності й інші обмеження для українців:

проведення в навчальних закладах заходів за участю дітей з більш ніж однієї групи / класу та в присутності відвідувачів;

прийом відвідувачів в музеях, на виставках, в галереях і т. д., якщо в залах присутні більше однієї людини на 10 кв. м;

проведення релігійних заходів в приміщенні за умови, якщо присутні більше однієї людини на 5 кв.м, а також на відкритому повітрі, якщо між присутніми дотримується дистанція в 1,5 метра.

Також ми розповідали, що тотальний локдаун можуть ввести в лютому 2021 року.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, та форма, яку Кабмін пропонує ввести з 8 січня, не є жорстким локдауном, як це було в європейських країнах.

Якщо уряд не оголосить локдаун в січні, то його можуть впровадити в наступному місяці при різкому зростанні захворюваності.

Додамо, що за минулу добу зафіксовано 12630 нових випадків зараження китайським вірусом. Жертвами вірусу стали 260 осіб.

Таким чином, з початку пандемії в Україні зареєстровано 944381 випадок зараження.

Нагадавши, нові терміни тотального локдауну, глава МОЗ Степанов оголосив важливу дату

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