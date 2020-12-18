Українці не зможуть відзначати корпоративи, банкети та весілля в умовах нинішнього карантину
Про це пише ТСН.
Заборона на проведення заходів у закладах громадського харчування набирає чинності з 19 грудня і триватиме, як мінімум, до 28 лютого наступного року.
У зазначений період заклади громадського харчування працюватимуть, але з певними обмеженнями.
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Зокрема, з суботи, 19 грудня, кафе і ресторани працюватимуть на годину довше, до 23:00 замість нинішніх 22:00. У той же час чек повинен бути проведений до 22:00, а відвідувачі зможуть перебувати в закладі до 23:00, а за одним столом можуть перебувати не більше чотирьох осіб.
Більше того, з 19 грудня набирають чинності й інші обмеження для українців:
- проведення в навчальних закладах заходів за участю дітей з більш ніж однієї групи / класу та в присутності відвідувачів;
- прийом відвідувачів в музеях, на виставках, в галереях і т. д., якщо в залах присутні більше однієї людини на 10 кв. м;
- проведення релігійних заходів в приміщенні за умови, якщо присутні більше однієї людини на 5 кв.м, а також на відкритому повітрі, якщо між присутніми дотримується дистанція в 1,5 метра.
Також ми розповідали, що тотальний локдаун можуть ввести в лютому 2021 року.
За словами глави МОЗ Максима Степанова, та форма, яку Кабмін пропонує ввести з 8 січня, не є жорстким локдауном, як це було в європейських країнах.
Якщо уряд не оголосить локдаун в січні, то його можуть впровадити в наступному місяці при різкому зростанні захворюваності.
Додамо, що за минулу добу зафіксовано 12630 нових випадків зараження китайським вірусом. Жертвами вірусу стали 260 осіб.
Таким чином, з початку пандемії в Україні зареєстровано 944381 випадок зараження.
Нагадавши, нові терміни тотального локдауну, глава МОЗ Степанов оголосив важливу дату
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