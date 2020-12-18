Украинцы не смогут отмечать корпоративы, банкеты и свадьбы в условиях нынешнего карантина
Об этом пишет ТСН.
Запрет на проведение мероприятий в заведениях общественного питания вступает в силу с 19 декабря и продлится, как минимум, до 28 февраля следующего года.
В указанный период заведения общественного питания будут работать, но с определенными ограничениями.
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В частности, с субботы, 19 декабря, кафе и рестораны будут работать на час дольше, до 23:00 вместо нынешних 22:00. В то же время чек должен быть проведен до 22:00, а посетители смогут находиться в заведении до 23:00, а за одним столом могут находиться не более четырех человек.
Более того, с 19 декабря вступают в силу и другие ограничения для украинцев:
- проведение в учебных заведениях мероприятий с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;
- прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т. д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. м;
- проведение религиозных мероприятий в помещении при условии, если присутствуют более одного человека на 5 кв. м, а также на открытом воздухе, если между присутствующими соблюдается дистанция в 1,5 метра.
Также мы рассказывали, что тотальный локдаун могут ввести в феврале 2021 года.
По словам главы МОЗ Максима Степанова, та форма, которую Кабмин предлагает ввести с 8 января, не является жестким локдауном, как это было в европейских странах.
Если правительство не объявит локдаун в январе, то его могут внедрить в следующем месяце при резком росте заболеваемости.
Добавим, что за минувшие сутки зафиксировано 12630 новых случаев заражения китайским вирусом. Жертвами вируса стали 260 человек.
Таким образом, с начала пандемии в Украине зарегистрировано 944381 случай заражения.
Напомним, новые сроки тотального локдауна, глава Минздрава Степанов объявил важную дату
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