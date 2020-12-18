Життя відомої моделі трагічно обірвалося після чергової операції
Про це пише видання Стархіт.
Йдеться про мексиканську модель Джоселін Кано, яку називали місцевою Кім Кардашьян.
Дівчина набула популярності в соціальних мережах після фотографій в нижній білизні і численних пластичних операцій.
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За інформацією журналістів, Джоселін Кано ще 7 грудня вирушила до Колумбії на пластику сідниць, і після операції дівчина померла.
Сім'я Джоселін поки офіційно цю інформацію не підтвердила, але місцеві ЗМІ стверджують, що з мексиканською "Кім Кардашьян" вже попрощалися в Каліфорнії, де вона останнім часом жила.
Дівчина до популярності працювала фітнес-тренером, а фотомоделлю стала для місцевих видань, коли ще вчилася в школі.
Джоселін Кано завоювала популярність в 2015 році, коли засвітилася в кліпі американського виконавця Херардо Ортіса. До своїх 29 років зробила кілька операцій, в тому числі збільшувала груди і змінювала форму сідниць, через що її почали називати Мексиканською Кім Кардашьян.
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Причиною смерті зірки стала хвороба Альцгеймера. Життя 82-річної актриси обірвалося в лондонському будинку престарілих.
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