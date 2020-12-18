Життя відомої моделі трагічно обірвалося після чергової операції

Про це пише видання Стархіт.

Йдеться про мексиканську модель Джоселін Кано, яку називали місцевою Кім Кардашьян.

Дівчина набула популярності в соціальних мережах після фотографій в нижній білизні і численних пластичних операцій.

За інформацією журналістів, Джоселін Кано ще 7 грудня вирушила до Колумбії на пластику сідниць, і після операції дівчина померла.

Сім'я Джоселін поки офіційно цю інформацію не підтвердила, але місцеві ЗМІ стверджують, що з мексиканською "Кім Кардашьян" вже попрощалися в Каліфорнії, де вона останнім часом жила.

Дівчина до популярності працювала фітнес-тренером, а фотомоделлю стала для місцевих видань, коли ще вчилася в школі.

Джоселін Кано завоювала популярність в 2015 році, коли засвітилася в кліпі американського виконавця Херардо Ортіса. До своїх 29 років зробила кілька операцій, в тому числі збільшувала груди і змінювала форму сідниць, через що її почали називати Мексиканською Кім Кардашьян.

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Причиною смерті зірки стала хвороба Альцгеймера. Життя 82-річної актриси обірвалося в лондонському будинку престарілих.

Віндзор за свою акторську кар'єру знялася в більш ніж 50 кінострічках, а найбільшу славу їй принесли фільми "так тримати" і "Аліса в Країні чудес".

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