Співачка Наталія Могилевська показала, як треба веселитися - публіка оцінила

Як передає Politeka.net, 45-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому показала яскраві моменти нового кліпу на пісню "Натусик, залітай на шампусик", записану спільно з "Тік-токером" ULove Home (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Могилевська козирнула розкішним виглядом у кремовому брючному костюмі з апетитним декольте, всипаним золотими прикрасами, і накинутій на плечі "леопардовій" шубці. "Родзинкою "стала незвичайна тростина-мікрофон - також "хижого" забарвлення.

Наталя поводилася розкуто в оточенні молоді. Чого тільки вартий той момент, коли вона, не дивлячись, залишала автографи пензлем з фарбою. Після цього співачка продовжила гуляти з шампанським у лімузині.

"Увага☺️вже на YouTube наш новий кліп❤️ура! Нарешті дочекалися! Я так довго дражнила вас тизерами, але вже прямо зараз ви можете знайти наш новорічний сюрприз на моєму каналі! З наступаючим Новим роком, дорогі мої і улюблені❤️цей сюрприз для Вас! Ми дуже старалися☺ Всі Натусики - пишіть своє ім'я, буду лайкати ваше фото у Вас в профілі! І ті, у кого подружки, пишіть теж! Кличу вас на шампусик в YouTube 🥂", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Натусик і дитячий шампусик😉 малюк де ти вчився, я викладала"

"Пісня -🔥 відразу хочеться рухатися"

"Не треба було бухати кожен день і не була б натусиком"

"Наташа, завжди дивуєш! 👍"

"Натусик, ти крута 🔥 😍 "

Нагадаємо, поцілунок Могилевської зі своїм старим учителем викликав скандал, кадри зухвалості:"Наташа, не грай з дияволом".

Як повідомляла Politeka, 45-річна Наталія Могилевська полонила своїми " красотами "у блискучому міні:" кожен артист повинен..."