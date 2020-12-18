Відлига суттєво вплине на погоду в Україні, через що вона буде вологою та хмарною

Такий прогноз погоди на завтра, 19 грудня, опублікувала синоптик Наталка Діденко.

На День святого Миколая можливі опади у вигляді мокрого снігу, мрячки і дощів у східних та південних регіонах України.

Що стосується Заходу, то там опадів не буде й можлива сонячна погода.

"Температура повітря суттєво не міняється. Протягом дня 19-20 грудня стовпчики термометрів коливатимуться близько нуля, на Півдні та Заході +3+7 градусів", - продовжила Діденко у своєму Facebook.

Завтра також можливий мокрий сніг у столиці України. Видимість погіршуватиме туман, тому водіям потрібно бути обережними.

"Температура повітря не хоче відриватися від нуля - і вночі, і вдень буде однаковою. У неділю, 20-го грудня, ситуація особливо не зміниться", - резюмувала спеціаліст у свіжому прогнозі погоди.

Раніше ми попереджали, що морози до -14 вдарять по Україні з новою силою.

Більше за всіх не пощастить жителям східних регіонів, де стовпчики термометрів вночі опустяться до -10..-14 градусів.

Суворе похолодання, за прогнозами синоптиків, очікується з 21 по 25 грудня. На заході, в центрі і півдні температура також знизиться в цей період, але нічого серйозного синоптики не обіцяють.

До кінця поточного тижня буде похмуро, з опадами, але температура буде близько нуля або вище.

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