Відлига суттєво вплине на погоду в Україні, через що вона буде вологою та хмарною
Такий прогноз погоди на завтра, 19 грудня, опублікувала синоптик Наталка Діденко.
На День святого Миколая можливі опади у вигляді мокрого снігу, мрячки і дощів у східних та південних регіонах України.
Що стосується Заходу, то там опадів не буде й можлива сонячна погода.
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"Температура повітря суттєво не міняється. Протягом дня 19-20 грудня стовпчики термометрів коливатимуться близько нуля, на Півдні та Заході +3+7 градусів", - продовжила Діденко у своєму Facebook.
Завтра також можливий мокрий сніг у столиці України. Видимість погіршуватиме туман, тому водіям потрібно бути обережними.
"Температура повітря не хоче відриватися від нуля - і вночі, і вдень буде однаковою. У неділю, 20-го грудня, ситуація особливо не зміниться", - резюмувала спеціаліст у свіжому прогнозі погоди.
Раніше ми попереджали, що морози до -14 вдарять по Україні з новою силою.
Більше за всіх не пощастить жителям східних регіонів, де стовпчики термометрів вночі опустяться до -10..-14 градусів.
Суворе похолодання, за прогнозами синоптиків, очікується з 21 по 25 грудня. На заході, в центрі і півдні температура також знизиться в цей період, але нічого серйозного синоптики не обіцяють.
До кінця поточного тижня буде похмуро, з опадами, але температура буде близько нуля або вище.
Нагадаємо, що аномальні холоди і снігопад нагрянуть в Україну, синоптик ошелешив прогнозом
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