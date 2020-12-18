Оттепель существенно повлияет на погоду в Украине, из-за чего она будет влажной и облачной
Такой прогноз погоды на завтра, 19 декабря, опубликовала синоптик Наталья Диденко.
На День святого Николая возможны осадки в виде мокрого снега, мряки и дождей в восточных и южных регионах Украины.
Что касается Запада, то там осадков не будет и возможна солнечная погода.
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"Температура воздуха существенно не меняется. В течение дня 19-20 декабря столбики термометров будут колебаться около нуля, на юге и западе +3+7 градусов", - продолжила Диденко в своем Facebook.
Завтра также возможен мокрый снег в столице Украины. Видимость будет ухудшать туман, поэтому водителям нужно быть осторожными.
"Температура воздуха не хочет отрываться от нуля - и ночью, и днем будет одинаковой. В воскресенье, 20-го декабря, ситуация особо не изменится", - резюмировала специалист в свежем прогнозе погоды.
Ранее мы предупреждали, что морозы до -14 ударят по Украине с новой силой.
Больше всех не повезет жителям восточных регионов, где столбики термометров ночью опустятся до -10..-14 градусов.
Суровое похолодание, по прогнозам синоптиков, ожидается с 21 по 25 декабря. На западе, в центре и юге температура также снизится в этот период, но ничего серьезного синоптики не обещают.
До конца текущей недели будет пасмурно, с осадками, но температура будет около нуля или выше.
Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом
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