Подружня пара померла в лікарні з різницею в дві хвилини
Трагічну історію розповіли у виданні DailyStar.
61-річний Пол Блеквелл і 65-річна Мері Блеквелл працювали в школі і захворіли вірусом на початку грудня, незабаром їм потрібна штучна вентиляція легенів.
Подружжя помістили в реанімацію лікарні Харріса в Техасі. Ускладнення від вірусу були настільки серйозні, що лікарі попередили рідних - пацієнти навряд чи виживуть.
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Їх син Крістофер разом з іншими членами сім'ї прийняв важке рішення відключити їх від системи життєзабезпечення, і медики в останній раз зрушили ліжка пара разом.
"Вони трималися за руки, і вони обидва пішли через пару хвилин. Я ніколи раніше не бачив нічого подібного, і це важко навіть висловити словами", - розповів Крістофер.
Раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківську майже вся сім'я місцевого підприємця і депутата померла через коронавірус.
Так, 43-річна Маріанна кліщ, невістка депутата Івано-Франківської районної ради Миколи кліща на початку листопада в Рогатині на Прикарпатті померла від коронавірусу. Слідом за нею помер і її чоловік, син депутата Степан.
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