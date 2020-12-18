Супружеская пара умерла в больнице с разницей в две минуты
Трагическую историю рассказали в издании DailyStar.
61-летний Пол Блэквелл и 65-летняя Мэри Блэквелл работали в школе и заболели вирусом в начале декабря, вскоре им потребовалась искусственная вентиляция легких.
Супругов поместили в реанимацию больницы Харриса в Техасе. Осложнения от вируса были настолько серьезные, что врачи предупредили родных - пациенты вряд ли выживут.
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Их сын Кристофер вместе с другими членами семьи принял трудное решение отключить их от системы жизнеобеспечения, и медики в последний раз сдвинули кровати пары вместе.
"Они держались за руки, и они оба ушли через пару минут. Я никогда раньше не видел ничего подобного, и это трудно даже выразить словами", - рассказал Кристофер.
Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске почти вся семья местного предпринимателя и депутата скончалась из-за коронавируса.
Так, 43-летняя Марианна Клищ, невестка депутата Ивано-Франковского районного совета Николая Клища в начале ноября в Рогатине на Прикарпатье умерла от коронавируса. Вслед за ней скончался и ее муж, сын депутата Степан.
Напомним, в МОЗ впервые признались украинцам, закончится ли карантин весной: "с мая будет введен...".
Как сообщала Politeka, новые компенсации на карантине, кому выплатят и что для этого нужно: "достаточно большие деньги".
Также Politeka писала, что список "красной зоны" для украинцев кардинально изменился, новые данные Минздрава.