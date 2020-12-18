Коронавірус став причиною смерті ще одної відомої людини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, сьогодні, 18 грудня, у віці 93 років помер популярний каскадер, актор і винахідник Олександр Масарських. За попередньою інформацією, причиною його смерті могли стати ускладнення через COVID-19.

Як відомо, Масарських був одим з основоположників вітчизняної школи каскадерів.

В пресслужбі Союзу кінематографістів Російської Федерації розповіли, що життя видатного каскадера обірвалось у п'ятницю, 18 грудня.

Слід зазначити, що в 1949 році Масарського запросили на зйомки фільму "Зірка" для участі в рукопашних боях. Також він відзначився тим, що створив на радянському "Ленфільмі" загін каскадерів, який протягом багатьох років працював на всіх кіностудіях країни.

У кар'єрі Масарського налічуються сотні фільмів, серед яких "Біле сонце пустелі", "Мертвий сезон" і т.д.

Саме завдяки Масарському слово "каскадер" з'явилося в радянському кіно, чим він дуже пишався.

Він також працював науковим співробітником кафедри автоматичного управління польотами ракет і літальних апаратів у Балтійському технічному університеті.

Масарський розробив "баню" для космічних станцій і спектральний телескоп для вивчення атмосфери Землі з космосу, а також займався підводним спортом і конструював апаратуру для того, щоб робити фото під водою та знімати відео.

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