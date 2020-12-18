Коронавирус стал причиной смерти еще одного известного человека
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.
Так, сегодня, 18 декабря, в возрасте 93 лет скончался популярный каскадер, актер и изобретатель Александр Массарских. По предварительной информации, причиной его смерти могли стать осложнения, вызванные COVID-19.
Как известно, Массарских был одим из основоположников отечественной школы каскадеров.
В пресс-службе Союза кинематографистов Российской Федерации рассказали, что жизнь выдающегося каскадера оборвалась в пятницу, 18 декабря.
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В 1949 году Массарского пригласили в фильм "Звезда" для участия в сценах рукопашных боев. Также он отличился тем, что создал на советском "Ленфильме" отряд каскадеров, который на протяжении многих лет работал на всех киностудиях страны.
В карьере Масарского насчитываются сотни выдающихся кинолент, среди которых такие "Белое солнце пустыни", "Мертвый сезон" и т.д.
Именно благодаря Масарскому слово "каскадер" появилось в советском кино, чем он очень гордился.
Массарский разработал так называемую "баню" для космических станций и спектральный телескоп, благодаря которому можно изучать атмосферу Земли из космоса, а также занимался подводным спортом и конструировал аппаратуру для того, чтобы делать фото под водой и снимать видео.
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