Коронавирус стал причиной смерти еще одного известного человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, сегодня, 18 декабря, в возрасте 93 лет скончался популярный каскадер, актер и изобретатель Александр Массарских. По предварительной информации, причиной его смерти могли стать осложнения, вызванные COVID-19.

Как известно, Массарских был одим из основоположников отечественной школы каскадеров.

В пресс-службе Союза кинематографистов Российской Федерации рассказали, что жизнь выдающегося каскадера оборвалась в пятницу, 18 декабря.

В 1949 году Массарского пригласили в фильм "Звезда" для участия в сценах рукопашных боев. Также он отличился тем, что создал на советском "Ленфильме" отряд каскадеров, который на протяжении многих лет работал на всех киностудиях страны.

В карьере Масарского насчитываются сотни выдающихся кинолент, среди которых такие "Белое солнце пустыни", "Мертвый сезон" и т.д.

Именно благодаря Масарскому слово "каскадер" появилось в советском кино, чем он очень гордился.

Массарский разработал так называемую "баню" для космических станций и спектральный телескоп, благодаря которому можно изучать атмосферу Земли из космоса, а также занимался подводным спортом и конструировал аппаратуру для того, чтобы делать фото под водой и снимать видео.

Напомним, что Жизнь звезды культовых фильмов оборвалась при таинственных обстоятельствах

Как сообщала Politeka, Оборвалась жизнь легендарного советского актера и режиссера

Также Politeka писала, что Трагически оборвалась жизнь известного украинского актера