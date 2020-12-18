Німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла в серіалі «Величне століття» Хюррем Султан, вразила крупним планом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram вагітна зірка опублікувала свій портрет. Мер'єм зняла своє обличчя крупним планом, зробивши акцент на пухких губах і неймовірно красивих очах. Очі - головна гордість актриси і сильна сторона. Вона знає це, тому часто ділиться з шанувальниками подібними фото.

Особливу увагу привернув ідеальний тон шкіри актриси. При такому близькому ракурсі в її зовнішності неможливо було знайти жодної вади.

За короткий час пост зірки зібрав майже 40 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красуня моя", «Моя прекрасна імператриця», «дуже красиво», «очі океану», «ці очі просто бомба», «чудово», «Моя королева», "Красивий ангел", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Мер'єм Узерлі прославилася після зйомок в турецькому серіалі «Величне століття». Сьогодні 37-річна красуня займається бізнесом і продовжує зніматися в кіно. Нещодавно стало відомо, що актриса вагітна, вона чекає на другу дитину. У 2014 році Мер'єм вже народила дочку Лару від турецького бізнесмена. Правда, виховувала дочку Узерлі одна.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі в шкіряному корсеті показала нову себе: у будь-якого Султана буде інфаркт.

Як повідомляла Politeka, вагітна Мер'єм Узерлі в свіжому образі захопила мрійливим виглядом: "стильна Барбі".

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