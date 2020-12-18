Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая сыграла в сериале «Великолепный век» Хюррем Султан, впечатлила крупным планом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм беременная звезда опубликовала свой портрет. Мерьем сняла свое лицо крупным планом, сделав акцент на пухлых губах и невероятно красивых глазах. Глаза – главная гордость актрисы и сильная сторона. Она знает это, поэтому часто делится с поклонниками подобными фото.

Особое внимание привлек идеальный тон кожи актрисы. При таком близком ракурсе в ее внешности невозможно было найти ни одного изъяна.

За короткое время пост звезды собрал почти 40 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красавица моя», «Моя прекрасная императрица», «Очень красиво», «Глаза океана», «Эти глаза просто бомба», «Превосходно», «Моя королева», «Красивый ангел», - пишут пользователи сети.

Как известно, Мерьем Узерли прославилась после съемок в турецком сериале «Великолепный век». Сегодня 37-летняя красотка занимается бизнесом и продолжает сниматься в кино. Недавно стало известно, что актриса беременна, она ждет второго ребенка. В 2014 году Мерьем уже родила дочку Лару от турецкого бизнесмена. Правда, воспитывала дочку Узерли одна.

Напомним, что Мерьем Узерли в кожаном корсете показала новую себя: у любого Султана будет инфаркт.

Как сообщала Politeka, беременная Мерьем Узерли в свежем образе восхитила мечтательным видом: "Стильная Барби".

Также Politeka писала, что звезда «Великолепного века» показала, как ее изменила беременность: «О, Боже мой, ты…».