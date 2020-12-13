Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття", показала себе в свіжому образі

На фото красуня позувала в чорній сорочці. Мер'єм знімали крупним планом, тому крім рук і обличчя нічого не видно. На зап'ясті можна у актриси побачити золотий годинник, якими зірка доповнила образ. Дівчина на декількох знімках показала себе, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ти така красива, я люблю це", "красуня", "я люблю тебе моя прекрасна леді", "ти сонце, яке висвітлює мені очі"," Твої очі описати неможливо, як неможливо описати, як я тебе люблю"," дуже красива"," Вау, мила, красива"," сумна прямо"," прекрасна королева, твої очі - найпрекрасніше, що я коли-небудь бачив"," мій султан, навчи мене, так що не будь таким ідеальним", " Ух ти!! Як завжди красиво !! Обожнюю твою зачіску !! У будь-якому випадку, Я сподіваюся, що у вас прекрасний день !! Бажаю вам щирої любові, моя красива, приголомшлива, стильна, Барбі !!", "Скільки тижнів у вас вагітність?".

Повідомлялося, що актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла в серіалі «Величне століття» Хюррем Султан, показала, як виглядає зараз.

На фото Мер'єм Узерлі позує, сидячи на дивані. Вона одягла червону сукню з вишивкою. На ногах у неї чорні колготи і сірі теплі шкарпетки. Під сукнею також видно чорний гольф.

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