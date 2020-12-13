Известная актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", показала себя в свежем образе

На фото красотка позировала в черной рубашке. Мерьем снимали крупным планом, поэтому кроме рук и лица ничего не видно. На запястье можно у актрисы увидеть золотые часы, которыми звезда дополнила образ. Девушка на нескольких снимках показала себя, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ты такая красивая, я люблю это", "Красотка", "Я люблю тебя моя прекрасная леди", "ты солнце, которое освещает мне глаза", "Твои глаза описать невозможно, как невозможно описать, как я тебя люблю", "Очень красивая", "Вау, милая, красивая", "Грустная прямо", "Прекрасная королева, твои глаза - самое прекрасное, что я когда-либо видел", "Мой султан, научи меня, так что не будь таким идеальным", "Ух ты!! Как всегда красиво !! Обожаю твою прическу !! В любом случае, я надеюсь, что у вас прекрасный день !! Желаю вам искренней любви, моя красивая, потрясающая, стильная, Барби !!", "Сколько недель у вас беременность?".

Сообщалось, что актриса Мерьем Узерли, которая сыграла в сериале «Великолепный век» Хюррем Султан, показала, как выглядит сейчас.

На фото Мерьем Узерли позирует, сидя на диване. Она одела красное платье с вышивкой. На ногах у нее черные колготы и серые теплые носки. Под платьем также виден черный гольф.

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