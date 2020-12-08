Актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла в серіалі «Величне століття» Хюррем Султан, показала, як виглядає зараз

Як розповідає Politeka.net, знімками вагітна артистка вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

На фото Мер'єм Узерлі позує, сидячи на дивані. Вона одягла червону сукню з вишивкою. На ногах у неї чорні колготи і сірі теплі шкарпетки. Під сукнею також видно чорний гольф.

Також Мер'єм Узерлі показала своє обличчя крупним планом. Актриса ніби стала ще красивішою під час вагітності.

У мережі були раді побачити фотографії зірки "Величного століття". Артистку засипали компліментами.

"Моя любов», «Вау», «Люблю тебе», «ти дуже красива дівчина», «Красуня», «Ой, слів немає», «О, Боже мій, ти дуже красива», «Наша улюблена Гюрем», «Моя красуня», «Королева», «все їй до лиця», «я тебе обожнюю», "очі вау", - пишуть в коментарях.

Раніше, зірка серіалу "Величне століття " Мер'єм Узерлі вразила красою без білизни.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі приспустила сукню, покрутивши апетитними формами:»занадто солодка...".

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі зачарувала млосними позами в домашньому образі:"гарнішає з кожним днем".

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі побалувалася солоденьким, не соромлячись камер: "кращий вибір для...".