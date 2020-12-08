Актриса Мерьем Узерли, которая сыграла в сериале «Великолепный век» Хюррем Султан, показала, как выглядит сейчас

Как рассказывает Politeka.net, снимками беременная артистка решила поделиться у себя на странице в Instagram.

На фото Мерьем Узерли позирует, сидя на диване. Она одела красное платьея с вышивкой. На ногах у нее черные колготы и серые тепле носки. Под платьем также виден черный гольф.

Также Мерьем Узерли показала свое лицо крупным планом. Актриса как будто стала еще красивее во время беременности.

В Сети были рады увидеть фотографии звезды «Великолепного века». Артистку засыпали комплиментами.

«Моя любовь», «Вау», «Люблю тебя», «Ты очень красивая девушка», «Красотка», «Ой, слов нет», «О, Боже мой, ты очень красивая», «Наша любимая Хёрем», «Моя красавица», «Королева», «Все ей к лицу», «Я тебя обожаю», «Глазки вау», - пишут в комментариях.

Ранее, звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли впечатлила красотой без белья.

Напомним, что Мерьем Узерли приспустила платье, покрутив аппетитными формами: «Слишком сладкая…».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли очаровала томными позами в домашнем образе: "Хорошеет с каждым днем".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли побаловалась сладеньким, не стесняясь камер: "Лучший выбор для...".