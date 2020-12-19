Російський співак Микола Басков боляче вколов Наташу Корольову, яка досі не може оговтатися після зрад чоловіка

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував сторіс зі зйомок шоу. Поруч з ним сиділа промениста Наташа Корольова, яка вже встигла повернутися зі зйомок в Африці. Також за столом сидів Олександр Ревва, відомий під псевдонімом Артур Пирожков.

Басков знімав відео, представляючи своїх колег, але, схоже, збовтнув зайвого.

"Ну у нас і компашка новорічна. Подивіться, разведьонка...", - почав Басков, але побачив здивований погляд Наташі, яка швидко вдарила його по руці.

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Було видно, що Корольовій не сподобалося висловлювання Баскова, який зганьбив її на всю аудиторію. Однак співачка продовжила позувати і посміхатися, коли Басков знімав її і Ревву.

"Коли поруч я, завжди настрій хороший", - відповіла Корольова на питання про те, в якому настрої знаходяться зірки.

На цьому Басков не зупинився і продовжив ганьбити зірку. Він зняв декорації і стіл, засвітивши зйомки шоу Галкіна "Музикаліті". На столі стояли салати і пляшка.

"Корольова бухає", - прошепотів Басков і закінчив знімати відео.

Нагадаємо, що Басков дав жару з Артуром Пирожковим і Леонтьєвим, один краше іншого: "на жінку схожий".

Як повідомляла Politeka, кадри з ридаючою Наташею Корольовою після втечі облетіли мережу: "я хочу додому, мені погано...".

Також Politeka писала, що неголений Басков в обтягуючому костюмі убив наповал новим образом:"ще трохи і переженете Кіркорова".