Російський співак Микола Басков боляче вколов Наташу Корольову, яка досі не може оговтатися після зрад чоловіка

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував сторіс зі зйомок шоу. Поруч з ним сиділа промениста Наташа Корольова, яка вже встигла повернутися зі зйомок в Африці. Також за столом сидів Олександр Ревва, відомий під псевдонімом Артур Пирожков.

Басков знімав відео, представляючи своїх колег, але, схоже, збовтнув зайвого.

"Ну у нас і компашка новорічна. Подивіться, разведьонка...", - почав Басков, але побачив здивований погляд Наташі, яка швидко вдарила його по руці.

Було видно, що Корольовій не сподобалося висловлювання Баскова, який зганьбив її на всю аудиторію. Однак співачка продовжила позувати і посміхатися, коли Басков знімав її і Ревву.

"Коли поруч я, завжди настрій хороший", - відповіла Корольова на питання про те, в якому настрої знаходяться зірки.

На цьому Басков не зупинився і продовжив ганьбити зірку. Він зняв декорації і стіл, засвітивши зйомки шоу Галкіна "Музикаліті". На столі стояли салати і пляшка.

"Корольова бухає", - прошепотів Басков і закінчив знімати відео.

Нагадаємо, що Басков дав жару з Артуром Пирожковим і Леонтьєвим, один краше іншого: "на жінку схожий".

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