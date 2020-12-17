Співачка Наташа Корольова сполошила несподіваними кадрами й слізним зверненням

Як передає Politeka.net, 47-річна зірка опублікувала в "сторіз" в Instagram "шматочки" своєї подорожі в Африку.

Як відомо, артистка спеціально влаштувала собі струс після скандалу зі зрадою чоловіка Тарзана. Корольова заявила про намір "перезавантажитися", і заради цієї мети взяла участь у шоу "Плем'я". Наташа провела деякий час в дикій глибинці, живучи з аборигенами далеко від цивілізації, знімаючи все, що відбувається.

Так, на опублікованих кадрах співачка анонсувала вихід проекту з нею. Зірка зробила приголомшливе зізнання.

"У моє життя залазять різного роду змії... Я хочу вирватися! На острів, в Африку, однією. Мені необхідне перезавантаження. Я думаю, що отримаю дуже багато відповідей на мої запитання. Де моє щастя? Хто його в мене вкрав?", - ділилася артистка, ще не знаючи, з якими труднощами їй доведеться зіткнутися.

"Я не можу жити в цій страшній хатині..., - завила заревана Корольова на наступних кадрах. - Я дуже втомилася... я голодна... я хочу додому!!! Мені погано... у мене душа болить".

У підсумку, судячи з усього, Наташа взяла себе в руки і видала: "Я можу все, я не звикла відступати".

Загалом, співачка гарненько підігріла інтерес публіки до своїх "диких" пригод.

Раніше ми повідомляли, Корольова вже ділилася подробицями свого життя в племені. Так, вона розповідала, щоб роздобути їжу, доводилося полювати, крім того брала участь у шаманських обрядах і навіть приймала домашні пологи.

"Це Африка, і тут треба виживати!",- говорила співачка.

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