Певица Наташа Королева всполошила неожиданными кадрами и слезным обращением

Как передает Politeka.net, 47-летняя звезда опубликовала в "сториз" в Инстаграм "кусочки" своего путешествия в Африку.

Как известно, артистка специально устроила себе встряску после скандала с изменой супруга Тарзана. Королева заявила о намерении "перезагрузиться", и ради этой цели приняла участие в шоу "Племя". Наташа провела некоторое время в дикой глубинке, живя с аборигенами вдалеке от цивилизации, снимая все происходящее.

Так, на опубликованных кадрах певица анонсировала выход проекта с ней. Звезда сделала ошеломляющее признание.

"В мою жизнь залазят разного рода змеи... Я хочу вырваться! На остров, в Африку, одной. Мне необходима перезагрузка. Я думаю, что получу очень много ответов на мои вопросы. Где мое счастье? Кто его у меня украл?", - делилась артистка, еще не зная, с какими трудностями ей предстоит столкнуться.

"Я не могу жить в этой жуткой хижине..., - взвыла зареванная Королева на следующих кадрах. - Я очень устала... я голодная... я хочу домой!!! Мне плохо... у меня душа болит".

В итоге, судя по всему, Наташа взяла себя в руки и выдала: "Я могу все, я не привыкла отступать".

В общем, певица хорошенько подогрела интерес публики к своим "диким" приключениям.

Ранее мы сообщали, Королева уже делилась подробностями своей жизни в племени. Так, она рассказывала, чтобы раздобыть еду, приходилось охотититься, кроме того участвовала в шаманских обрядах и даже принимала домашние роды.

"Это Африка, и здесь надо выживать!", - говорила певица.

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