Известная российская певица Наташа Королева, которая якобы сбежала от Тарзана (Сергея Глушко) в Африку, неожиданно похвасталась новым балконом на фоне зимнего пейзажа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Королевой в соцсети.

Так, певица выложила в своем аккаунте видео о том, что застеклила балкон, и теперь наслаждается теплом.

"Застеклила летний балкон и кайфую! Как же стало уютно в зимнее время года!" - поделилась певица.

Она начала рекламное видео с зимней песенки, а потом с чашкой чая в руках рассказала, что на ее балконе теперь тепло, а красивые зимние пейзажи при этом никуда не делись, потому что такое стекло вообще незаметно.

В комментариях певицу раскритиковали за зарабатывания денег на рекламе, а также напомнили, что недавно она утверждала, что якобы находится в Африке для "перезагрузки".

"У вас же денег нет!", "Прямо в Африке застеклили?", "А Тарзана пускаете домой, или на дереве сидит мерзнет?", "Видимо, совсем тяжко стало, пошла на рекламу. А как же Африка, Африка как без вас?", "Хороша Наташа! И хороша без этого надутого жеребца... Извините за мой французский", - пишут в комментариях.

Напомним, что игривая Наташа Королева засмотрелась на бородатого красавца, восхитившись его мужской энергией.

Как сообщала Politeka, Наташа Королева, сбежавшая от Тарзана, огорошила откровением о трагическом вечере: "мы с Игорем были...".

Также Politeka писала, что неуклюжий сын Наташи Королевой и Тарзана залез на шест и опозорился: "швыряет то петь, то стриптизировать".