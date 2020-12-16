Не скажешь, что ей 47 лет

Российская певица Наташа Королева, которая недавно вернулась из Африки, ошеломила изменившейся внешностью

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, которое модно снимать для молодежной сети ТикТок. Королева использовала готовый звук и повторяла слова вслед за ним.

«Живешь себе спокойненько, живешь, никого не трогаешь, а потом выясняется, что ты кого-то бесишь. Вот прям до пены изо рта. И это так приятно», - проговаривает Наташа в видео.

«Будьте счастливы, ведь это всех так сильно раздражает» Раневская!», - подписала видео звезда.

В глаза бросается изменившаяся внешность звезды. Она явно похорошела, макияж добавил пикантности ее образу. А вот брови многим поклонникам не понравились.

«Счастье любит тишину! Когда оно на самом деле есть, о нем не кричат на каждом перекрестке. Им наслаждаются», «Да никого вы не бесите. Просто напросто, не хочется на вашу семью смотреть», «Будьте скромнее и вас трогать не будут, захотела публичности и вот результат!», «Ну да...это наверное от зависти что такой муж», «Ты сама себя бесишь», «Брежнев дубль 2», «Брови. Почти как у Леонида Ильича», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наташа Королева сделала заявление о домашних родах, Тарзан сияет от счастья: «Красавчики оба».

Как сообщала Politeka, Наташа Королева пустилась во все тяжкие и нашла замену Тарзану на роскошной вилле: "Можно отдохнуть по полной".

Также Politeka писала, что одичавшая Наташа Королева показала, как выживает без Тарзана, видео: "Обнищали наши артисты".