Співачка Наташа Корольова заінтригувала небувалим видовищем - далеко від чоловіка Тарзана і взагалі якої б то не було цивілізації

Як передає Politeka.net, 47-річна артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала яскраві "шматочки" свого виживання в африканському племені (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, судячи з кадрів, Корольова, яка втекла від чоловіка-зрадника Сергія Глушка (справжнє ім'я стриптизера Тарзана) на край землі, почала навчати тубільців співати свою знамениту пісню "Маленькая страна".

Але це ще квіточки. Наташу чекали кілька важких випробувань. Як вона сама розповідала, щоб роздобути їжу, доводилося полювати, крім того, співачка брала участь в шаманських обрядах і навіть приймала домашні пологи в племені.

"Це Африка, і тут треба виживати!", - з усією серйозністю заявила на опублікованих кадрах артистка.

"Ух, буде жарко!", - додала Корольова в підписі.

Користувачі бурхливо обговорюють побачене:

"Вона їздила щоб заробити копієчку, зубожіли наші артисти"

"Відважна наша Наташа❤️"

"На батьківщині у тарзана )))"

"По заставці нагадує реаліті-шоу "Останній герой"!!!"

"Наталя ну ви і смілива!!!"

"Ну не очікувала...Дуже цікаво подивитися😊"

"Це в Наташиному стилі щось схоже відкинути! Уявляю, як вона там відпалює! Дикуни в шоці!! Але я б до них не хотіла. Натуся ризикова"

Раніше ми повідомляли, що в Африці Корольова здивувала посвіжілим видом. Наташа повернулася після перезавантаження додому й тут же приступила до справ, які раніше відкладала в довгий ящик.

"Зробила літній балкон і кайфую! Як же стало затишно в зимову пору року!",- похвалилася співачка.

Нагадаємо, що втікача від Тарзана Наташа Корольова приголомшила зізнанням про домашні пологи: "я зробила це, мій втечу..."

Також Politeka писала, що незграбний син Наташі Корольової і Тарзана заліз на жердину і зганьбився: "жбурляє то співати, то стриптизувати"